Предупреждение по смогу на Среднем Урале продлено до 3 июня

Предупреждение по смогу на Среднем Урале снова продлено.

Напомним, изначально свердловчан предупреждали о возможности образования смога на территории региона до 17 мая. Причиной стала обстановка с лесными пожарами и атмосферные условия. Позже это предупреждение было продлено до вечера 23 мая, а затем – до 29 мая.

Ситуация все еще не улучшилась. Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, до вечера 3 июня в Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 3 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 10 природных пожаров.