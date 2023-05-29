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Происшествия В России Москва
Фото: Накануне.RU

Администраторы трех telegram-каналов наказаны за вымогательство у директора "Ростеха"

Хамовнический суд Москвы вынес приговор трем бывшим администраторам telegram-каналов по делу о вымогательстве 470 тыс. руб. у директора "Ростеха" Василий Бровков и его супруги, телеведущей Тины Канделаки. Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко признаны виновными по статье "Вымогательство", сообщили ТАСС в суде. Каждый из них получил по восемь лет колонии строгого режима и штраф 500 тыс. руб.
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Согласно фабуле обвинения, подсудимые в 2020 г. объединились в организованную группу для вымогательства денег у публичных персон. Для этого они приобрели telegram-каналы "Проект "Сканер" и Riddle, распределив полномочия и занявшись размещением порочащих публикаций и вымогательством денег за их удаление.

По данным следствия, обвиняемые опубликовали информацию, порочащую честь директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко и его супруги Тины Канделаки. Помощник Бровко обратился к администраторам каналов с просьбой удалить порочащие публикации. В ответ поступило требование об уплате 470 тыс. руб., в противном случае обвиняемые грозились продолжить публикации. Бровко первоначально согласился заплатить требуемую сумму, но и после этого порочащие публикации продолжились. Тогда потерпевший написал заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.

Telegram(2023)|Фото: Накануне.RU

В России это уже не первый крупный срок "телеграмерам". Одно из первых в России подобных разбирательств связано с уральским пиарщиком Александром Устиновым, автором канала "Устинов троллит", его посадили на 14 лет. Потерпевшими проходили завод "Вентром", компании "Сима-ленд" и ВТБ.

В августе 2022 года задержали журналистку Life.ru Александру Баязитову, медиатехнолога Ольгу Архарову и специалиста по PR Инну Чурилову, которые администрировали Telegram-каналы Riddle, "Адские бабки" и "Финансовый караульный", по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Их обвинили в вымогательстве у "Ростеха" за "информационные блоки".

Одно из самых громких дел было возбуждено осенью 2022 года в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и владельца канала "Тушите свет" Ариана Кузьмина, которых подозревают в вымогательстве аж 11 млн руб. все у того же "Ростеха".

А буквально в мае 2023 года МВД РФ сообщило о задержании администраторов "сетки" Telegram-каналов, которая "работала" по многим регионам страны, среди них: "Уфимская куница", "Ляпкин тяпкин", "Ханты и Манси", "Держиморда". По данным следствия, шантажисты предлагали руководству ХМАО-Югры приобрести "блок на негатив", за что в итоге и были задержаны.

Теги: Алексей Слободенюк, Евгений Москвин, Владислав Малушенко, Тина Канделаки, суд, вымогательство


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