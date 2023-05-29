29 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Лавров: Зерновая сделка перестанет работать без изменений в ситуации с российским экспортом

Черноморская инициатива перестанет функционировать, если с российским сельхозэкспортом все будет происходить так, как происходит сейчас, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если все останется, как есть, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше (инициатива) не функционирует", - цитирует министра РИА Новости.

Лавров отметил, что из 30 млн т, вывезенных в рамках зерновой сделки из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира. При этом меморандум России и ООН не выполняется вообще, подчеркнул он.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки еще на два месяца. Также выяснилось, что Турция получила гарантии от "российских друзей" по беспрепятственному выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия, а не только из Одессы, то есть география сделки расширилась.

МИД России подтвердил продление сделки на два месяца. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что "перекосы" в ее выполнении необходимо исправить в кратчайшие сроки.

Теги: лавров, зерновая сделка


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