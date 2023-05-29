Командующий Сухопутными войсками ВСУ полагает, что контрнаступление "скоро начнется"

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский полагает, что контрнаступление скоро начнется.

"Скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", - написал Сырсий в своем telegram-канале.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что вооруженные силы готовы в любой момент начать контрнаступление, но никакие даты оглашаться заранее не будут. Позже советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ начали предварительные операции в рамках контрнаступления, но для того, чтобы оно набрало обороты, понадобится довольно продолжительное время.