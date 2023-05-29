29 Мая 2023
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермские компании пожаловались в УФАС на ЗиД

В Пермское УФАС России обратились несколько коммерческих организаций с жалобой на "Машзавод имени Дзержинского", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Предприниматели получают услуги теплоснабжения для своих помещений от заводской котельной. В текущем году поставщик в одностороннем порядке увеличил стоимость услуг на 35%.

Пермское УФАС провело проверку и усмотрело в действиях предприятия нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о теплоснабжении. Заводу было вынесено предупреждение о прекращении предъявления цены на тепловую энергию, установленную с нарушением требований законодательства о теплоснабжении.

Если предприятие не исполнит предупреждение, в отношении поставщика может быть возбуждено антимонопольное дело, по итогам которого ему может грозить оборотный штраф до 15% от суммы годовой выручки от реализации соответствующих услуг.

Теги: ЗиД, завод имени Дзержинского,


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