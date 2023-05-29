29 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: 59.мвд.рф

На Урале осудили участника группировки, похищавшей деньги из свердловских банкоматов

Городской суд Верхней Пышмы осудил участника организованной группировки, промышляющей хищением из банкоматов. Всего злоумышленники успели похитить 4,2 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, осужденный Фролов вместе с тремя соучастниками тщательно готовились к ограблению. Злоумышленники проверяли местоположение банкоматов внутри магазинов, их конструкцию, а также наличие внутри помещений видеокамер и сигнализации.

Дело по Фролову выделили в отдельное производство, поскольку тот согласился сотрудничать со следствием. Уголовное дело в отношении остальных сейчас находится в стадии расследования.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Теги: злоумышленник, банкомат, хищение, суд


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