Песков отказался комментировать заявление Гладкова о присоединении Харькова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление губернатора Белгородской области о присоединении Харькова.

"Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, Гладков предложил в целях обеспечения безопасности присоединить к России Харьковскую область Украины, с которой были совершены атаки на Белгородскую область. По мнению главы региона, это помогло бы решить проблему обстрелов.