29 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В уральском городе горят четыре частных дома

В уральском городе Ревда сегодня произошел крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 29 мая на пульт пожарной охраны Ревды поступил сигнал о возгорании на улице Ильича. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горят четыре частных жилых дома и надворные постройки.

Возгорание удалось локализовать на площади 350 квадратных метров. Как уточнили в МЧС, в результате пожара пострадал человек, он уже госпитализирован в медучреждение.

В ведомстве также отметили, что специалисты принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Борьбу с огнем ведут 22 человека и восемь единиц спецтехники.

Теги: дома, пожар, Ревда, МЧС


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