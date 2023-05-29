В ФК "Урал" исключили уход своего капитана Бикфалви по окончании сезона

В екатеринбургском ФК "Урал" заявили, что ничего не слышали о вероятном уходе из команды своего капитана Эрика Бикфалви.

Ранее СМИ сообщили, что румын якобы покинет "Урал" по окончании текущего сезона. Однако президент клуба Григорий Иванов это исключил и заявил, что у футболиста контракт еще на один год.

"Я первый раз такое слышу. У нас с Бикфалви еще год действующий контракт", - приводит слова Иванова издание "Чемпионат".

35-летний Эрик Бикфалви выступает за "Урал" с 2017 года. За это время он стал настоящей легендой клуба и любимцем болельщиков. По итогам прошлого сезона форвард был включен в символическую сборную РПЛ, а также попал в список "33 лучших" от РФС.