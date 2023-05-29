29 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области компанию оштрафовали из-за отключения воды в поселке Западный

Ресурсоснабжающую организацию "ЮжУралВодоканал" оштрафовали на 10 тысяч рублей за отключение воды в поселках под Челябинском.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, 8 апреля водоснабжение было ограничено в жилых домах в микрорайонах Вишневая горка, Залесье, Просторы, Привилегия, Белый хутор, Женева, Конфетти поселка Западный, L-town поселках Терема, Пригородный и селе Кременкуль. Водоснабжение было восстановлено только поздно вечером 9 апреля. Кроме того, 15 апреля водоснабжение было ограничено в течение дня в микрорайонах Вишневая горка, Залесье, Привилегия и Белый хутор поселка Западный.

На организацию завели два административных дела за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Напомним, 8 апреля жители микрорайонов "Белый хутор", "Вишневая горка", "Залесье" в Сосновском районе остались без воды из-за перебоев с поступлением воды к насосной станции на Шершневском водохранилище. Спасатели обследовали около 150 метров трубы, расположенной подо льдом и обнаружив причину перебоев, восстановили работу водозабора. Однако после этого проблема с водой в поселке Западный не решилась. Жители записали видеообращение к председателю СК, в котором просили провести проверку законности действий властей на предмет необеспечения жителей поселка Западный питьевой водой. Возбуждено уголовное дело по нарушения прав жителей на водоснабжение. Должностные лица "ЮжУралводоканал" допустили нарушения по обеспечению водоснабжением жителей микрорайонов в Сосновском районе. Сейчас устанавливаются виновные должностные лица.

Как рассказал министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе, отключения воды происходили два раза. В результате жители оставались без воды. "В первый раз, причина была в водозаборных трубах, которые расположены на дне Шершневского водохранилища. Там произошел излом одной трубы и поднятие другой. Объем всасываемой воды оказался меньше. Какое-то время водоснабжение осуществлялось за счет резервных резервуаров, но потом вода прекратила поступать", - отметил он.

Второе отключение, по словам министра, произошло в ходе проведения планового технического обслуживания водозаборной станции.

Теги: Белый хутор, Вишневая горка, Залесье, Шершни, уголовное дело,


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