29 Мая 2023
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

МИД РФ назвал циничной попытку оправдать "людоедские" заявления сенатора Грэма

В МИД РФ назвали циничной попытку оправдать "людоедские" заявления американского сенатора Линдси Грэма.

Информация о том, что слова Грэма об убийстве русских вырваны из контекста, является нелепыми и позорными оправданиями, заявили в ведомстве.

"Попытка оправдаться обречена на провал. Отмыться от таких слов, даже если они были произнесены порознь, уже невозможно", - говорится в заявлении МИДа.

"И сенатор такой не один, и эти его слова далеко не первые. Нацистская философия ненависти к русским – вот что на самом деле объединяет киевский режим и его американских патронов", - добавили в министерстве.

Ранее председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора. МВД РФ объявило Грэма в розыск по уголовное статье.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм в пятницу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой заявил, что убийство россиян - "самая удачная трата денег Америкой". Позднее СМИ сообщили, что слова Грэма о трате денег на смерть россиян были смонтированы Киевом. Короткая видеозапись со встречи была опубликована офисом Зеленского. В ней фразы "Русские умирают" и "Мы никогда еще не тратили деньги так удачно" следуют одна за другой.

Теги: линдси грэм, мид рф


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