53 316 жителей Тюменской области приняли участие в предварительном голосовании "Единой России"

53 316 жителей Тюменской области приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

С 22 по 28 мая партия предлагала выбрать кандидатов, которые будут представлять ее на довыборах в Тюменскую областную думу и выборах в Тюменскую гордуму.

"Жители проявили высокую активность. Предварительное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений, жалоб в организационный комитет не поступало. Особенностью проведения предварительного голосования в этом году было то, что оно проходило только в электронном виде. Среди избирателей было много молодежи", - отметил секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

На участие в предварительном голосовании в Тюменскую областную думу заявилось 13 кандидатов. Конкурс составил 6,5 человек на место.

В кампании предварительного голосования в Тюменскую городскую думу участвовало 215 кандидатов. Конкурс составил 6 человек на место.

Кроме того, в праймериз "ЕР" на должность губернатора Тюменской области приняли участие действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы Владимир Пушкарев и заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению облдумы Владимир Фомин.