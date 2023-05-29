Свердловчанин из мести сжег четырех человек

Житель Свердловской области обвиняется в убийстве четырех человек. Он расправился с ними из чувства мести.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, обвинение предъявлено 18-летнему жителю села Тарасково. По данным следствия, в ночь на 27 мая пьяный молодой человек после ссоры со своим знакомым – хозяином частного дома по улице Совхозной, совершил поджог находившихся во дворе горючих предметов, намереваясь убить как своего оппонента, так и находившихся у него в гостях трех человек.

В результате дом загорелся и все четверо, находившиеся внутри – трое мужчин и одна женщина – погибли, по предварительным данным, от отравления продуктами горения. Сам поджигатель с места происшествия скрылся, но был задержан. Впоследствии он во всем сознался.

Как уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, очаг возгорания находился между дворовыми постройками.

"По подозрению в причастности к пожару и гибели четырех человек сыщиками задержан местный житель 2004 года рождения, до совершения преступления работавший грузчиком на местной агрофирме, ранее судимый по части 1 статьи 112 УК РФ в 2020 году за причинение вреда здоровью. При опросе оперуполномоченным молодой человек дал признательные показания, пояснив, что виной всему стали возникшие денежные долговые обязательства между ним и одним из погибших. 18-летний мститель, чтобы поквитаться со своим "контрагентом", поджег доски возле гаража, а оттуда огонь перебросился на дом. Находившиеся в жилище люди с большой долей вероятности погибли, надышавшись угарным газом", - отметил полковник Горелых.

По делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, пожарно-техническая, молекулярно-генетическая и трасологическая. Проводятся допросы свидетелей и родственников погибших, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении всех участников данного криминального инцидента. Задержанный на время следствия помещен под арест.