29 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Российские военные предотвратили попытку ВСУ зайти в Лобковое в Запорожье

Российским силам удалось предотвратить новую попытку ВСУ зайти в населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Это далеко не первый подобный случай на данном участке запорожского фронта", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Рогова, украинские войска пытаются "создать иллюзию присутствия", чтобы ВС РФ оттянули больше сил именно на этот участок фронта.

В начале мая в Запорожской области была объявлена частичная эвакуация. Врио губернатора Евгений Балицкий отметил, что за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. По его словам, власти региона прогнозируют, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или даже часы.

Теги: всу, лобковое, запорожская область


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