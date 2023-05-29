В Прикамье трехлетний мальчик случайно сжег своего младшего брата

В Перми проводится проверка по факту гибели семимесячного ребенка от ожогов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, трагедия произошла в одном из домов Пермского района. Младенец находился дома, вместе с матерью и трехлетним братом. Оставшись ненадолго без присмотра взрослых, трехлетний ребенок поджег одеяло, на котором находился его младший брат. Мальчик получил термические ожоги, был госпитализирован в больницу, где погиб, несмотря на помощь медиков.

В настоящее время опрошены очевидцы произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователями территориального следственного отдела проводится комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Ход проведения процессуальной проверки находится на личном контроле Дениса Головкина.



