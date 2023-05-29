Райкин назначен ректором Высшей школы сценических искусств

Худрук "Сатирикона" Константин Райкин назначен ректором Высшей школы сценических искусств.

С вступлением Константина Райкина в должность ректора завершился период правовой неопределенности, продолжавшийся в школе в течение полутора лет, сообщает учебное заведение на своем официальном портале. В настоящее время все юридические вопросы полностью урегулированы. Коллектив ВШСИ отдает должное роли Анатолия Полянкина в основании и развитии школы.

Напомним, ранее Полянкин уволил Константина Райкина из Высшей школы сценического искусства (ВШСИ; ранее – Театральная школа Константина Райкина). О приказе ректора сообщил студсовет ВШСИ. В студсовете заявили о "неприемлемости" этого решения и призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию. В конце марта Полянкин приостановил деятельность заведения с 1 апреля по 1 июня 2022 г.

Добавим, Полянкин умер вскоре после этих событий, о кончине стало известно 30 июня 2022 г.