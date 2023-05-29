Энергетики "Россети Урал" напомнили о водителям, дачникам, рыбакам и детям об опасности электрообъектов

Энергетики "Россети Урал" напомнили о безопасности при нахождении около энергообъектов. Весной и летом в компании почти каждый день фиксируют разного рода воздействия на воздушные и кабельные линии электропередачи, опоры: автомобильные аварии, строительные и сельскохозяйственные работы, погрузка и разгрузка разных предметов или механизмов. Такие происшествия выводят из строя оборудование компании и создают угрозу здоровью и жизни виновников.

Перечисляя наиболее частых виновников аварий, энергетики назвали водителей большегрузов и крупной строительной техники, садоводов, чьи участки расположены близко к ЛЭП, рыбаков, детей и подростков. Для каждой категории в компании дали рекомендации.





Так, водителям стоит проезжать под проводами в том месте, где они наименее провисают, следить, чтобы машина находилась в транспортном положении. В случае, если соприкосновения избежать не удалось, водитель должен как можно скорее разорвать контакт.

При попадании под напряжение покидать кабину машины необходимо следующим образом: спрыгнуть на землю обеими ногами, не касаясь корпуса машины, прыжками двумя ногами или шагами без отрыва ступней ног от земли и без создания разрыва между стопами (пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги) покинуть опасную зону на расстояние не менее 8-10 метров. Опасность создает шаговое напряжение, или контакт провод-машина-человек-земля.

Дачники должны помнить, что около объектов электросети нельзя строить, поливать, проводить погрузочно-разгрузочные работы, высаживать или вырубать деревья, устраивать загоны для скота, возводить заборы, разводить огонь, складировать легковоспламеняющиеся материалы, устраивать автостоянки и создавать препятствия для подъезда и подхода к опорам.

Рыбакам и отдыхающим категорически запрещено проходить с разложенной удочкой под проводами линий электропередачи, а также рыбачить в непосредственной близости к энергообъектам, разжигать костры и организовывать туристические стоянки в охранных зонах воздушных линий электропередачи!

"Удочка является отличным проводником электрического тока. Расстояние от земли до линии электропередачи составляет порядка 6-7 метров, длина удилища 4- 12 метров. При забросе лески в охранной зоне линии электропередачи, либо при переносе длинного удилища в вертикальном положении под проводами, возникает риск попасть под напряжение. При этом смертельную электротравму может получить не только сам рыбак, но и те, кто находится рядом", - подчеркнули в компании.

Родители должны объяснить детям элементарные правила безопасного поведения вблизи энергообъектов, возле опор ЛЭП. Это особенно важно сейчас, когда дети выходят на каникулы и много времени проводят без присмотра. Нельзя трогать оборванные или висящие провода, влезать на опоры ЛЭП, играть вблизи них, разводить костры, запускать воздушных змеев; нельзя открывать лестничные электрощитки, влезать в помещения с электропроводами (чердаки, подвалы), трансформаторные будки, электрощитовые и другие электротехнические помещения, трогать руками электрооборудование, провода! Важно соблюдать правила обращения с электроприборами и розетками.





Энергетики напомнили, чем чревата электротравма:

остановка сердца или дыхания при прохождении электрического тока через тело;

электроожог;

механическая травма из-за сокращения мышц под действием тока;

ослепление электрической дугой.

Смерть обычно наступает из-за остановки сердца или дыхания, или того и другого. Под действием электрического тока сокращаются мышцы тела. Если человек взялся за находящуюся под напряжением часть оборудования, он не сумеет от нее оторваться без посторонней помощи. Более того, его, возможно, будет притягивать к опасному месту. Под действием переменного тока мышцы периодически сокращаются с частотой тока, но пауза между сокращениями бывает недостаточной, чтобы освободиться.

Все без исключения энергообъекты таят в себе смертельную опасность для жизни.