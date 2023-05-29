В Челябинской области водитель получил 6 лет колонии за смертельное ДТП

В Челябинской области 18-летнего водителя приговорили к 6 годам в колонии-поселении за ДТП, в котором погибла 15-летняя девушка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью 23 октября прошлого года обвиняемый за рулем ВАЗ 21083 на выезде из села Уйское не справился с управлением, допустил выезд автомобиля на встречную обочину и съезд в кювет с последующими опрокидыванием. В результате ДТП погибла девушка. У водителя не было права управления транспортным средством.

Обвиняемый раскаялся и принес извинения потерпевшим.