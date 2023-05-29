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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд по Тетерину снова откладывается. Глава Союза десантников возвращается в зону СВО

Суд по делу главы Союза десантников по Свердловской области Евгения Тетерина могут снова перенести из-за отсутствия подсудимого. Тетерин возвращается в зону проведения специальной военной операции. Информацию об этом Накануне.RU подтвердила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"На этой неделе он уедет в зону СВО. Пользуясь случаем, если у кого-то есть какие-то вопросы, потери на фронте, обращайтесь сейчас, чтобы мы смогли получить ответы", - сказала Мерзлякова.

Она также отметила, что удаленно решать вопросы через военнослужащих тяжело, так как они находятся на передовой для других целей. Именно поэтому омбудсмену нужен там такой человек, с опытом и пониманием той или иной ситуации, как Тетерин.

Попросив главу Союза десантников снова отправиться на спецоперацию, Татьяна Мерзлякова также обратилась и в Верх-Исетский районный суд с просьбой отложить процесс до 25 сентября

Напомним, Тетерину вменяют посредничество во взяточничестве. В конце июня его отпустили из СИЗО под домашний арест. Позже стало известно, что глава Союза десантников находится в зоне специальной военной операции, где исполняет обязанности представителя свердловского омбудсмена. Из-за этого в начале декабря он не пришел на заседание в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, где рассматривают его дело. В конце декабря суд также пришлось отложить до 14 апреля 2023 года.

Теги: СВО, Тетерин, суд


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