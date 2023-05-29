Шебекино и два соседних села находятся под обстрелом ВСУ

Власти Белгородской области сообщили, что Шебекино, а также соседние села Муром и Новая Таволжанка подверглись удару со стороны Украины.

Жители населенных пунктов утром получили оповещения с указаниями спуститься в укрытия, передает РИА Новости.

О том, что Шебекино находится под массированным обстрелом ВСУ, сообщает Shot. "Бьют по подстанции и промзоне", — пишет Telegram-канал.

27 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о самом тяжелом дне в Шебекинском округе. Один человек погиб в результате обстрела ВСУ, среди пострадавших – 15-летняя девочка с ранениями нижних конечностей и 17-летний мальчик с контузией.