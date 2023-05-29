29 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Кольцово хотят ввести паспортный контроль по биометрии

В "Кольцово" собираются внедрить контроль по российским биометрическим паспортам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора - руководителя Погранслужбы ФСБ России генерала армии Владимира Кулишова.

На сегодняшний день аналогичное автоматизированное прохождение паспортного контроля введено в новом терминале "С" международного аэропорта Шереметьево. Помимо "Кольцово", системы собираются ввести в еще нескольких аэропортах: во Внуково, Краснодаре, Минеральных Водах, Новокузнецке и Южно-Сахалинске. Пропуск по биометрическим паспортам также введут в Торфяновке, Благовещенске и Адлере для наземного пересечения границы.

"Совместно с Минтрансом России в рамках планируемой реконструкции. Кроме того, в целях повышения пропускной способности автомобильные пункты пропуска продолжают оснащаться современными инспекционно-досмотровыми комплексами", - сообщил Кулишов.

Напомним, что первым испытателем новой системы пропуска стал аэропорт Шереметьева. В июле 2021 года там заработало сразу 20 комплексов. Благодаря ему паспортный контроль на границе и оформление пассажиров занимает всего 30-45 секунд.

Теги: аэропорт, Кольцово, биометрия


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