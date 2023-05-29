Бастрыкину представят доклад из-за разрушающегося памятника в Миассе

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по информации о ненадлежащем содержании монумента в Миассе Челябинской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК.

Объект культурного наследия "Памятник на братской могиле" расположен на площади Революции. В соцсетях появилась информация о его ненадлежащем содержании. Мемориал покрылся трещинами, облицовка и фундамент разрушаются. Однако чиновники не приняли мер к его восстановлению.

По данному факту проводится проверка.