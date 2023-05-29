29 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале появится туристическая тропа по местам эпохи неолита

На Среднем Урале появится туристическая тропа "Вокруг Шеманаихи". Она расположится в Сысертском городском округе.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, тропа, которая свяжет 30 километров сысертских лесов, станет круглогодичным маршрутом. Его путь пройдет через поселки Первомайский, Октябрьский, Шайдурово и Ольховка.

Тропу проложат по берегу реки Черемшанки, где, согласно результатам археологических раскопок, жили люди эпохи неолита. Также она пройдет местам добычи золота и Бородулинского совхоза советского периода.

В будущем там планируется проводить велопрогулки для разведки проектируемого маршрута. А в перспективе проект дополнит велопешеходную тропу "Сысертская сотня".

Теги: тропа, туристы, Средний Урал


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