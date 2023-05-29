Экс-замглавы Минкульта Ярилова признала вину

Бывшая заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, арестованная в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, признала вину и сотрудничает со следствием.

Басманный суд Москвы 19 апреля заключил Ярилову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями, под стражу до 16 июня. Ей грозит до 10 лет колонии, пишет ТАСС. Министерство культуры России заявило, что окажет поддержку и содействие следственным и правоохранительным органам по делу Яриловой.

Ранее сообщалось, что Ярилову задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте "Пушкинская карта".