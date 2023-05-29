Добровольные дружины в Курской области перешли на круглосуточное дежурство

Добровольные народные дружины в Курской области перешли на круглосуточное дежурство в приграничных районах до особого распоряжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Пока будем работать в круглосуточном режиме на постоянной основе", - цитирует его ТАСС.

Добровольные дружины были сформированы для помощи правоохранителям в патрулировании территорий, охране критической инфраструктуры.

Напомним, Курская область находится под постоянным обстрелом ВСУ. 10 мая сообщалось о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. По данным телеграм-каналов, диверсанты подошли к границе недалеко от поселка Теткино. После короткой перестрелки с пограничниками группа отошла.