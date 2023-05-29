29 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Югра вышла на второе место по площади пожаров в УрФО

Югра вышла на второе место по площади пожаров, сообщает NEFT. По данным издания, первое место Югра уступила Свердловской области, там огонь бушует на площади почти в четыре раза большей, чем в Югре.

Как сообщили Накануне.RU в депнедра, за минувшую неделю – с 22 по 28 мая, лесопожарные формирования Югры ликвидировали: 31 лесной пожар на площади 600,32 га, 30 ландшафтных пожаров на площади 4704 га.

В настоящий момент в регионе проводятся работы по тушению восьми лесных пожаров на площади 1453 га в Кондинском, Сургутском, Октябрьском и Советском районах, четыре из них на площади 1262 га локализованы в Кондинском, Октябрьском и Советском районах. Ландшафтные пожары не зарегистрированы.

К ликвидации привлечены 187 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника.

Также в регионе тушат одно возгорание на землях особо охраняемой природной территории – в государственном заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе, на площади 24,5 га. Возгорание локализовано. Дотушивание проводят 23 работника лесопожарных формирований округа, сотрудники заповедника, необходимая спецтехника.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 66 лесных пожаров на площади 1505,39 га и 111 ландшафтных на площади 15233,6 га.

Теги: Малая Сосьва, природный пожар, лесной пожар, площадь пожаров


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