Иностранных туристов будут депортировать с Бали за использование криптовалюты

Власти индонезийского острова Бали продолжают ужесточать правила проживания для иностранцев. Губернатор Вайан Костер заявил, что туристам будет запрещено использовать криптовалюту в отелях, ресторанах и магазинах. Замеченных за оплатой криптой туристов "строго накажут": им грозит административное или уголовное дело, а также депортация.

Ранее Костер предложил ввести квоты на посещение острова иностранцами и россиянами в частности.

"Большое количество туристов, которые совершают безобразия, хулиганят, большинство из них из России <...> Кого-то депортировали, кого-то здесь судят по закону. На иностранцев заведено более 100 дел [с начала 2023 года], из них 27 — на россиян", - заявил губернатор

"Мы будем проводить политику отказа от массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот. Система квот на ближайшие 100 лет. Если мы позволим этому продолжаться как есть, будут приезжать эти дешевые туристы. Большинство из которых ест фасованный рис, катается на велосипедах, мотоциклах, нарушают законы, последний сломал банкомат <...> Если начнут работать квоты, те, кто собирается приехать в следующем году, будут бороться за внесение в списки уже сейчас", - пообещал Костер.