Проект мирного договора с Азербайджаном отсутствует, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что, по состоянию на сегодня, нет согласованного проекта мирного договора с Баку, который можно было бы подписать.

Иных деталей премьер не привел, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Осенью 2020 г. произошел крупномасштабный вооруженный конфликт между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой, он стал самым кровопролитным со времени окончания Карабахской войны в 1994 г.

Наступление азербайджанских войск сопровождалось масштабным применением авиации, бронетехники, артиллерии, ударных БПЛА при политической поддержке Турции. Азербайджан занял часть территории Нагорного Карабаха и заблокировал Лачинский коридор, единственную дорогу из Армении в НКР.

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное в ноябре 2020 г. Арменией, Азербайджаном и Россией, предусматривает ввод российских миротворцев параллельно с выводом армянских вооруженных сил и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша.