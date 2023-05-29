Проект мирного договора с Азербайджаном отсутствует, - Пашинян

29 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Проект мирного договора с Азербайджаном отсутствует, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что, по состоянию на сегодня, нет согласованного проекта мирного договора с Баку, который можно было бы подписать.
Читайте также:

Иных деталей премьер не привел, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Осенью 2020 г. произошел крупномасштабный вооруженный конфликт между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой, он стал самым кровопролитным со времени окончания Карабахской войны в 1994 г.

Наступление азербайджанских войск сопровождалось масштабным применением авиации, бронетехники, артиллерии, ударных БПЛА при политической поддержке Турции. Азербайджан занял часть территории Нагорного Карабаха и заблокировал Лачинский коридор, единственную дорогу из Армении в НКР.

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное в ноябре 2020 г. Арменией, Азербайджаном и Россией, предусматривает ввод российских миротворцев параллельно с выводом армянских вооруженных сил и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша.

Теги: Армения, Азербайджан, мирный договор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.05.2023 13:14 Мск Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана - Пашинян
Ранее 17.05.2023 16:00 Мск Главы МИД Армении и Азербайджана обсудят в Москве мирный договор

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети