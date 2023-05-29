Минцифры собирается выставить "витрину данных" школьников

Минцифры собирается выставить "витрину данных" школьников. Об этом рассказал замминистра цифрового развития Олег Качанов.

Уже к 1 июля 2023 года планирется создать 89 "витрин данных" – от всех регионов России. На "витрину" попадет и цифровое портфолио школьника, и реестр всех участников образовательных отношений. Сейчас соглашение с Минцифрой о превращении ФГИС "Моя школа" в "витрину данных" для региональной ИС заключили 70 регионов. К 30 июня планируется наладить передачу данных в режиме онлайн. Минцифры просит назначить ответственного за создание таких витрин в каждом регионе – не ниже уровня замминистра.

При этом высокий рейтинг цифровой трансформации будут получать те регионы, где будет как можно больше детей зарегистрировано на "госуслугах" и входить через них в "электронный дневник". Все сведения о школьниках должны выгружаться на "витрину". Так, для отличной оценки по последнему критерию нужно, чтобы у 99,9% детей выгружались без ошибок полные сведения о них. В тот же день школы должны выгружать в "витрину" данные об оценках и домашние задания. Чем больше школ будут это делать - тем выше рейтинг цифровой трансформации региона. Для отличной оценки по этому критерию так должны делать 90% школ.

Интересно, что Минцифры призвало регионы срочно включиться в работу, подключиться к "витринам данных" и начать их туда загружать. При этом даны контакты двух женщин, одна из которых является сотрудницей Минцифры, а вторая - неким бизнес-аналитиком, пишет РИА "Катюша".

Издание обращает внимание на само слово "витрина", которое во всех словарях толкуется одинаково: это место для демонстрации товара. В данном случае товаром являются данные на детей, или во многом сами дети. При этом в законе об образовании не сказано ничего ни о "госуслугах", ни о каких-либо иных "цифровых обязательствах" школьников и их родителей.

"Никто не отменял статьи Конституции о недопустимости обработки сведений о частной жизни гражданина без его согласия... Передавать во ФГИС личные данные в рамках соглашения между разными уровнями власти, без участия самих владельцев ПД, без их согласия (тем более – несовершеннолетних) – это очень похоже на мошенничество", - пишет РИА "Катюша".

Ранее глава "Сбербанка" Герман Греф сказал, что в цифровой экономике "человек должен стать ее единицей, которую можно монетизировать".

К 1 марта Министерство просвещения РФ должно было опубликовать отчет о результатах эксперимента по реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда", но так и не сделало этого. Никакой информации обществу не представлено, а цифровизация образования продолжается.