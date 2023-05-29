СМИ: Минпромторг пересмотрит понятие "локализация" применительно к автопрому

Минпромторг планирует пересмотреть оценку локализации в автопроме. Сейчас предприятия, собирающие в России машины, получают дополнительные баллы за сварку, окраску, штамповку, эти дополнительные коэффициенты позволяют им претендовать на частичную компенсацию утилизационного сбора, пишет "Коммерсант".

Министерство собирается пересмотреть начисление баллов. Перечисленные выше операции потеряют в "ценности", зато начислять будут за те технологические шаги, которые в России не выполняются (вплоть до расходных материалов).

Издание отмечает, что ранее автопроизводители хорошо вложились в сварку, окраску и штамповку, потому что без них компенсация утильсбора вообще была недоступна.

При новых правилах претендовать на компенсацию утильсбора будет сложно даже "АвтоВАЗу", считают эксперты. Компаниям придется закупать оборудование для локализации новых операций, а это может привести к подорожанию автомобилей.