В Челябинской области подростка привлекли к ответственности за оскорбление учителя

В Южноуральск Челябинской области подростка оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление учителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

17-летний школьник в одной из групп в соцсети распространил личные фотографии учителя физкультуры с комментариями оскорбительного характера.

На подростка завели административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет).