29 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

В Иркутске матроса осудили на пять лет за самоволку

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии гвардии матроса Александра Леонова, которого признали виновным в самоволке. Об этом сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным следствия, 1 февраля 2023 года он решил не возвращаться на военную службу. После отпуска без уважительных причин матрос остался в Иркутске. 1 апреля его задержали.

В апреле сообщалось, что в Екатеринбурге четверо военных предстанут перед судом за самоволку с места службы.

Напомним, что ч.3.1 ст.337 УК РФ была введена недавно. За самовольное оставление части или места службы следует наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или содержания в дисциплинарной воинской части на срок до одного года.

Теги: матрос, самоволка, иркутск


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