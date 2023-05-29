29 Мая 2023
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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале продлят сроки господдержки для детей участников СВО

На Среднем Урале продлят действие мер господдержки для детей из семей участников СВО.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном парламенте, сейчас идет работа над законопроектом о внесении изменений в статью 33-1 закона "Об образовании в Свердловской области".

"В нашем регионе на период до 1 июля 2023 года установлены меры социальной поддержки для детей из семей участников специальной военной операции. Сейчас речь идет о том, чтобы продлить действие этих льгот до 1 июля 2024 года", - пояснила спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

Пакет мер соцподдержки предусматривает обеспечение горячим питанием учеников государственных общеобразовательных организаций либо частных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, а также учащихся организаций среднего профобразования, где получают специальность в сфере искусства. Для учащихся очно за счет средств бюджета по основным профессиональным образовательным программам или программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, предусмотрено обеспечение питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, либо (по их выбору) денежной компенсацией.

Одновременно расширяется и перечень семей, на которые распространяется действие льгот. Если раньше к этим категориям относились дети из семей мобилизованных, участников СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также семей, экстренно покинувших эти территории и прибывших в Россию, то подготовленный пакет изменений предусматривает дополнение данного перечня детьми лиц, принимающих (или принимавших) участие в СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей.

Теги: СВО, дети, поддержка


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