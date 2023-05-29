Губернатор Белгородчины предлагает присоединить к России Харьковскую область Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предлагает в целях обеспечения безопасности присоединить к России Харьковскую область Украины, с которой были совершены атаки на Белгородскую область. По мнению глав региона, это помогло бы решить проблему обстрелов.

С середины мая резко возросла интенсивность обстрелов Белгородской области, пожаловался Гладков в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, с начала СВО украинские диверсионные группы уже пять раз проникали в регион.