Шесть БПЛА-камикадзе атаковали пункт пропуска в Белгородской области

Шесть дронов-камикадзе пытались атаковать многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, попытка удара по пропускному пункту была предпринята вечером 28 мая. Почти все беспилотники промахнулись. Пострадавших и разрушений нет.

17 мая беспилотник ВСУ сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт Шебекино. В результате начался пожар. Сообщалось, что пламя удалось быстро потушить, никто не пострадал.