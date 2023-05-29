Восемь природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки

Восемь природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В течение суток ликвидированы четыре лесных пожара на площади более 85 га и четыре ландшафтных пожара на площади 870 га.

Тушением природных пожаров на территории Тюменской области в течение прошедших суток занимались 182 человека, использовалось 39 единиц техники.

Работал один вертолет МИ-26 с водосливным устройством. Произведено 10 сливов воды общим объемом 120 тонн.

По данным на утро 29 мая продолжают действовать четыре лесных пожара на площади порядка 243 га, все они локализованы. Действует один ландшафтный пожар на общей площади 320 га, он находится в стадии локализации.

В Тюменской области действует режим ЧС. Запрещено посещать леса и природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.

Напомним, ранее на территории Тюменской области был объявлен пятый - максимальный по шкале Нестерова - класс пожарной опасности. Он будет действовать до 31 мая. По данным Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, прогнозируется возникновение природных пожаров, существует риск задымления населенных пунктов, есть повышенный риск распространения огня на жилые дома, садовые товарищества.