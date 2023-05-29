Восемь природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки

29 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Восемь природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки

Восемь природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В течение суток ликвидированы четыре лесных пожара на площади более 85 га и четыре ландшафтных пожара на площади 870 га.

Тушением природных пожаров на территории Тюменской области в течение прошедших суток занимались 182 человека, использовалось 39 единиц техники.

Работал один вертолет МИ-26 с водосливным устройством. Произведено 10 сливов воды общим объемом 120 тонн.

По данным на утро 29 мая продолжают действовать четыре лесных пожара на площади порядка 243 га, все они локализованы. Действует один ландшафтный пожар на общей площади 320 га, он находится в стадии локализации.

В Тюменской области действует режим ЧС. Запрещено посещать леса и природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.

Напомним, ранее на территории Тюменской области был объявлен пятый - максимальный по шкале Нестерова - класс пожарной опасности. Он будет действовать до 31 мая. По данным Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, прогнозируется возникновение природных пожаров, существует риск задымления населенных пунктов, есть повышенный риск распространения огня на жилые дома, садовые товарищества.

Теги: пожары, ликвидация, шкала нестерова


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети