Китай планирует отправить тайконавтов на Луну к 2030 году

Китай планирует отправить людей на Луну к 2030 году, заявил заместитель директора программы пилотируемых полетов Китайского космического агентства Линь Сицян. Он отметил, что КНР недавно приступила к разработке деталей полета в рамках лунной программы.

По словам Линь Сицян, в рамках проекта предстоит разработать множество технологий, которые позволят осуществить перелет, кратковременное пребывание на поверхности Луны, проведение работ по зондированию спутника Земли людьми и роботами, отбор проб и т.д., передает "Синьхуа".