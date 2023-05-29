Православная активистка призвала Пригожина бороться с "поклонением" Урала Шигирскому идолу

Из-за идолопоклонничества Свердловская область сейчас вся в огне, и помочь с этим может только основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. К такому выводу пришла екатеринбургская православная активистка Оксана Иванова. По ее словам, уральцы начали "поклоняться" Шигирскому идолу, а потому необходимо "прекратить навязчивую рекламу" идолослужения.

"Обращаюсь к Вам как к смелому человеку, обращающему внимание на общественную атмосферу в нашей области, а также как к человеку, уважительно относящемуся к православной вере и нашей Церкви. Вы вместе со своими боевыми товарищами эффективно противостоите неоязыческой "азовщине" на фронте. Помогите и нам справиться с идолизацией нашей области, прекратить навязчивую рекламу Шигирского идола в общественном пространстве, навязывание идольского образа как региональной идентичности, вовлечение молодежи в духовно опасные практики идолослужения", - написала активистка в своем обращении к Пригожину в соцсетях.

По ее словам, именно "поклонение" Шигирскому идолу разгневало православного Бога, и тот послал на Свердловскую область пожары и смог.

"Как бы нам всей областью не превратиться в пепелище у подножия Чертова городища", - закончила Иванова.

Напомним, что борьба между Оксаной Ивановой и Шигирским идолом началась после того, как артефакт решили продвигать в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга как одну из главных достопримечательностей города.