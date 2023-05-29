Современный культурно-досуговый центр площадью 8,5 тысяч "квадратов" - в общественной приемке участвовали Наталья Комарова и Андрей Трубецкой

В поселке Белый Яр Сургутского района накануне состоялась общественная приемка нового районного культурного центра (КДЦ). Губернатор Югры Наталья Комарова, глава Сургутского района Андрей Трубецкой и общественники оценили самый большой в районе центр культуры общей площадью порядка 8,5 тыс. "квадратов".

"Мы все вместе участвовали в создании этого объекта. Это еще один пример проектного решения, когда мы все вместе объединяем возможности и получаем такие результаты. Да, долго ждали, но теперь у вас есть это помещение. Используйте его максимально", - сказала Наталья Комарова.





Это долгожданный объект для жителей Сургутского района и поселка. Стройка долгие годы была заморожена. Но администрации района удалось найти средства на возобновление строительства.

И теперь, как отметил Андрей Трубецкой, сразу 20 художественных коллективов Белого Яра "найдут здесь свой дом".







"Тут – самая большая библиотека Сургутского района на 60 тыс. экземпляров, где пропускная способность – 170 человек одновременно в день. Есть помещения и для занятия креативными индустриями. Планируем обучать детвору по аналогии с молодежными центрами с выдачей сертификатов", - сказал Андрей Трубецкой.

Глава Сургутского района уточнил, что это, наверное, самый большой, технически оснащенный, современный КДЦ в регионе.

"Не будем замахиваться на УрФО. За район могу сказать точно", - пошутил Андрей Трубецкой.

В центре могут проходить различные форумы, конференции, круглые столы.





"В новом здании разместились сцена и зрительный зал на 300 посадочных мест с современным звуковым и видеооборудованием, два хореографических зала, зал для проведения камерных мероприятий на 50 мест, есть функциональные помещения для концертной и творческой деятельности. В центре также оборудованы рабочие кабинеты для сотрудников – это современное офисное пространство на 30 оборудованных рабочих мест", - отметил Андрей Трубецкой.

Заведующая КДЦ Лариса Годяцкая сообщила, что центр очень важен не только для белоярцев, но и для жителей всего Сургутского района. Сделано было очень много: в здании – самое современное звукотехническое оборудование, огромные LED экраны. Поверхность сцены – специальный линолеум, который позволяет принимать даже балетные труппы международного уровня, уточнила Годяцкая.



