29 Мая 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба Сургутского района

Современный культурно-досуговый центр площадью 8,5 тысяч "квадратов" - в общественной приемке участвовали Наталья Комарова и Андрей Трубецкой

В поселке Белый Яр Сургутского района накануне состоялась общественная приемка нового районного культурного центра (КДЦ). Губернатор Югры Наталья Комарова, глава Сургутского района Андрей Трубецкой и общественники оценили самый большой в районе центр культуры общей площадью порядка 8,5 тыс. "квадратов".

"Мы все вместе участвовали в создании этого объекта. Это еще один пример проектного решения, когда мы все вместе объединяем возможности и получаем такие результаты. Да, долго ждали, но теперь у вас есть это помещение. Используйте его максимально", - сказала Наталья Комарова.

Наталья Комарова, Андрей Трубецкой во время общественной приемки КДЦ Белого Яра(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

Это долгожданный объект для жителей Сургутского района и поселка. Стройка долгие годы была заморожена. Но администрации района удалось найти средства на возобновление строительства.

И теперь, как отметил Андрей Трубецкой, сразу 20 художественных коллективов Белого Яра "найдут здесь свой дом".

КДЦ Белый Яр, Сургутский район(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

"Тут – самая большая библиотека Сургутского района на 60 тыс. экземпляров, где пропускная способность – 170 человек одновременно в день. Есть помещения и для занятия креативными индустриями. Планируем обучать детвору по аналогии с молодежными центрами с выдачей сертификатов", - сказал Андрей Трубецкой.

дети, библиотека(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

Глава Сургутского района уточнил, что это, наверное, самый большой, технически оснащенный, современный КДЦ в регионе.

наталья комарова(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

"Не будем замахиваться на УрФО. За район могу сказать точно", - пошутил Андрей Трубецкой.

В центре могут проходить различные форумы, конференции, круглые столы.

Наталья Комарова, Андрей Трубецкой во время общественной приемки КДЦ Белого Яра(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

"В новом здании разместились сцена и зрительный зал на 300 посадочных мест с современным звуковым и видеооборудованием, два хореографических зала, зал для проведения камерных мероприятий на 50 мест, есть функциональные помещения для концертной и творческой деятельности. В центре также оборудованы рабочие кабинеты для сотрудников – это современное офисное пространство на 30 оборудованных рабочих мест", - отметил Андрей Трубецкой.

КДЦ, Белый Яр, Сургутский район(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

Заведующая КДЦ Лариса Годяцкая сообщила, что центр очень важен не только для белоярцев, но и для жителей всего Сургутского района. Сделано было очень много: в здании – самое современное звукотехническое оборудование, огромные LED экраны. Поверхность сцены – специальный линолеум, который позволяет принимать даже балетные труппы международного уровня, уточнила Годяцкая.


Теги: КДЦ, Белый Яр, Сургутский район, наталья комарова, андрей трубецкой


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