Миллиардер Мельниченко хочет сохранить вид на жительство в Швейцарии

Основатель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко хочет сохранить вид на жительство в Швейцарии. Ранее власти этой страны отказали ему в продлении ВНЖ, теперь Мельниченко обратился в суд.

Швейцарские власти считают основанием для отзыва вида на жительство длительное отсутствие Мельниченко в стране, передает РБК.

По данным СМИ, Мельниченко обладает ВНЖ категории С, которая дает право на постоянное проживание в Швейцарии, выдается на пять лет.

Адвокаты Мельниченко отмечают, что их клиент не может въехать в страну из-за наложенных на него в 2022 году санкций и просят признать решение миграционных властей недействительным.

По оценкам Forbes, состояние Мельниченко составляет около $25,2 млрд.