Newsweek: На выборах в Турции победил Путин

На состоявшихся президентских выборах в Турции победу одержал президент РФ Владимир Путин. Так написал о переизбрании во втором туре действующего президента Реджепа Эрдогана Newsweek.

Эрдоган прошел тонкую грань между поддержкой Украины и поддержанием тесных дипломатических отношений с Россией. Его победа, вероятно, гарантирует сохранение этого статус-кво. Также Эрдоган ранее обещал сохранить хорошие отношения с Россией.

"Мы не стали вводить санкции против России, как это сделал Запад. У нас нет обязанностей поддерживать санкции Запада", - сказал он во время предвыборной кампании.

Многие американские СМИ пишут, что Эрдогана поддерживают консервативные турки, так как тот усилил роль ислама в стране и не принимает новых "ценностей" Запада.

Президент США Джо Байден поздравил Эрдогана с победой во втором туре. И заявил, что ждет дальнейшего сотрудничества в качестве союзников по НАТО.

После своей победы Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, ранее предложенный Путиным.