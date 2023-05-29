29 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Newsweek: На выборах в Турции победил Путин

На состоявшихся президентских выборах в Турции победу одержал президент РФ Владимир Путин. Так написал о переизбрании во втором туре действующего президента Реджепа Эрдогана Newsweek.

Эрдоган прошел тонкую грань между поддержкой Украины и поддержанием тесных дипломатических отношений с Россией. Его победа, вероятно, гарантирует сохранение этого статус-кво. Также Эрдоган ранее обещал сохранить хорошие отношения с Россией.

"Мы не стали вводить санкции против России, как это сделал Запад. У нас нет обязанностей поддерживать санкции Запада", - сказал он во время предвыборной кампании.

Многие американские СМИ пишут, что Эрдогана поддерживают консервативные турки, так как тот усилил роль ислама в стране и не принимает новых "ценностей" Запада.

Президент США Джо Байден поздравил Эрдогана с победой во втором туре. И заявил, что ждет дальнейшего сотрудничества в качестве союзников по НАТО.

После своей победы Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, ранее предложенный Путиным.

Теги: Турция, Эрдоган


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