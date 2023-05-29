В свердловском МЧС предупредили об опасности купания на "диких" пляжах

В ГУ МЧС по Свердловской области заявили об опасности купания на необорудованных, так называемых "диких" пляжах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в выходные дни сотрудники выходят в профилактические рейды на водоемы. Они объясняют отдыхающим, что на территории Свердловской области нет разрешенных мест для купания, а в несанкционированных оно небезопасно. Особое внимание уделяется опасности купания в состоянии алкогольного опьянения. Также представители МЧС напоминают уральцам правила поведения на воде, инструктируют о действиях при спасении утопающих и вручают памятки.

В ведомстве просят свердловчан и гостей области быть осторожными и осмотрительными при отдыхе на водоемах, а также быть внимательными к окружающим.

Напомним, что наступившая на Среднем Урале жара будет усиливаться. По прогнозам синоптиков, воздух может прогреться выше 30-градусной отметки.