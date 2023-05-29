На Дальнем Востоке на поджигателей леса ставят фотоловушки

В Хабаровском крае Госпожнадзор перешел к радикальным методам борьбы с поджигателями лесов – на них начали устанавливать фотоловушки.

Камеры устанавливают на въездах в лесные массивы, фотоловушки реагируют на движение проезжающей машины или человека.

"Применение космического мониторинга совместно с работой новых устройств помогает сократить круг подозреваемых в поджоге леса до нескольких человек, которые посещали местность в этот период времени", - радуются в МЧС.

Сейчас нарушителям противопожарного режима, посещающим леса, грозит штраф в размере 10-800 тыс. руб., а если лесу будет нанесен ущерб – наступает уголовная ответственность.