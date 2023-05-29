Жителей Челябинска предупредили об изменении цвета водопроводной воды

Жителей Челябинска предупредили об изменении цвета водопроводной воды. Это связано с очередным этапом ремонтных работ на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, с 31 мая по 2 июня работы пройдут на водоводе, питающем северо-западную часть города и Металлургический район. В период с 31 мая по 4 июня вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету.

Качество воды стабилизируется в течение одних-двух суток после переключения.