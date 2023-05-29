МВД объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск

МВД РФ объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе данных.

Ранее председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм в пятницу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой заявил, что убийство россиян - "самая удачная трата денег Америкой". Позднее СМИ сообщили, что слова Грэма о трате денег на смерть россиян были смонтированы Киевом. Короткая видеозапись со встречи была опубликована офисом Зеленского. В ней фразы "Русские умирают" и "Мы никогда еще не тратили деньги так удачно" следуют одна за другой.