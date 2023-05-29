Сразу восемь инициативных проектов по благоустройству общественных пространств реализуют в этом году в Свирске

Сертификаты победителям конкурса инициативных проектов вручил сегодня во время рабочей поездки в Свирск председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, во встрече с участниками конкурса также приняли участие председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин и мэр Свирска Владимир Орноев.

Благодаря программе инициативного бюджетирования, которую подготовили и приняли депутаты областного парламента, в этом году в Свирске появятся новые игровые и спортивные площадки, будет приобретено оборудование для детского дома творчества, благоустроено несколько общественных пространств.

Также Александр Ведерников вручил сертификаты на покупку школьных учебников руководителям пяти образовательных учреждений.

Кроме того, во время рабочей поездки парламентарии посетили школу №3, где завершается капитальный ремонт здания, а также обсудили вопросы развития Свирска с местными жителями. Важным пунктом рабочей поездки стало посещение городской больницы. В этом году Свирск стал опорным пунктом для восьми сельских поселений, поэтому доступность и качество оказания медицинской помощи будет находиться в зоне особого внимания со стороны регионального правительства и депутатов областного парламента.

«Цель таких рабочих поездок - отработать вместе с главами территорий, на местах те вопросы, которые требуют внимания со стороны депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. В Свирске мы обсудили вопросы увеличения финансирования капремонта школы, реализацию программ, направленных на привлечение кадров в медицинские учреждения, и ещё ряд вопросов, для решения которых потребуется помощь депутатов. Сразу после возвращения в Иркутск начну работать над решением этих вопросов, чтобы была возможность внести их на июньскую сессию парламента», - отметил Александр Ведерников.