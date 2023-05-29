29 Мая 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Ватикан рассказал о задачах "миротворческой миссии" на Украине

Задача Ватикана в том, чтобы ослабить напряженность конфликта на Украине. Такова основная миссия архиепископа Болоньи кардинала Маттео Дзуппи, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
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Цель Дзуппи – способствовать благоприятной атмосфере, которая может привести к мирным процессам, то есть прямым переговорам Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. И хотя Зеленский говорит, что никаких переговоров быть не может, непосредственной задачей миссии является не посредничество, а создание подходящей атмосферы и помощь в том, чтобы двигаться в направлении мирного решения, сказал Паролин.

При этом он рад недавнему сообщению МИД РФ, что Москва позитивно оценивает миротворческую инициативу римского папы. Там поддерживают саму идею Ватикана о мирном разрешении конфликта, но подчеркнули, что любые усилия на данном направлении следует предпринимать с учетом позиции Москвы в отношении возможных мирных переговоров с украинской стороной.

Впервые о мирной миссии на Украине заявил римский папа Франциск в конце апреля. 10 мая кардинал Паролин сообщил о конфиденциальных контактах.

"Правблог" считает, что пока у Ватикана нет четкой стратегии и плана, а есть лишь заинтересованность.

Советник Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Киев согласен с миссией Ватикана только на своих условиях. А Киев требует вывода всех российских вооруженных сил из четырех новых регионов плюс Крым и Севастополь, которые должны захватить украинские войска. Никакие другие условия для нынешнего украинского режима неприемлемы.

Теги: украина, ватикан


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