На Среднем Урале прогнозируют жару выше 30 градусов

Наступившая в мае на Среднем Урале жара будет усиливаться. Воздух может прогреться выше 30-градусной отметки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 29 мая ожидается плюс 31-33 градуса, 30 мая "похолодает" до 26-28 градусов, а 31 мая воздух прогреется до 30-32 градусов выше нуля. В начале июня жара несколько спадет, дневные температуры будут в районе 25 градусов.

При этом существенных осадков в ближайшие дни не ожидается.

Ранее синоптики предполагали, что аномальная жара в Свердловской области спадет в конце мая.