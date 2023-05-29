29 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Врачам медицины катастроф в Свердловской области отшили форму нового поколения

В этом году Центр медицины катастроф Свердловской области празднует тридцатилетие. Все это время в регионе ежеминутно дежурят десять реанимобилей и четыре вертолета: личный состав центра насчитывает 300 человек.

медицина катастроф, вертолет(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Сегодня Фонд святой Екатерины передал врачам и сотрудникам медицины катастроф 300 комплектов формы для работы в разное время года. Впервые производители опирались на конкретные запросы «с земли» и учитывали опыт работы людей в ограниченном пространстве, при перелетах в вертолете и выездах на машинах, перепады температур и механические воздействия.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Новая форма сделана и с умом, и с фантазией, и с высоким качеством. Большая благодарность Фонду за эту помощь — иначе все бы осталось в мечтах. Уверен, что сотрудники заслужили такое отношение своей активной работой в сложный период пандемии», — делится главный врач Центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Новая форма полностью сшита из российских тканей, при этом фирменный темно-синий цвет, светоотражающие полосы и шевроны были сохранены. Стоимость всех комплектов около 10 млн рублей.

медицина катастроф(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Учредители Фонда постоянно поддерживают врачей нашего региона. Мы пережили пандемию, но врачебные подвиги на этом не закончились, и наша задача быть рядом с теми, кто эти подвиги совершает», — комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Кроме повседневной работы, в этом году врачам предстоит работа на Международном фестивале университетского спорта и большой Общероссийской конференции по медицине катастроф.

Теги: форма нового поколения, медицина катастроф, фонд святой екатерины, александр андреев


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