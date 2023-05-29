Врачам медицины катастроф в Свердловской области отшили форму нового поколения

В этом году Центр медицины катастроф Свердловской области празднует тридцатилетие. Все это время в регионе ежеминутно дежурят десять реанимобилей и четыре вертолета: личный состав центра насчитывает 300 человек.

Сегодня Фонд святой Екатерины передал врачам и сотрудникам медицины катастроф 300 комплектов формы для работы в разное время года. Впервые производители опирались на конкретные запросы «с земли» и учитывали опыт работы людей в ограниченном пространстве, при перелетах в вертолете и выездах на машинах, перепады температур и механические воздействия.

«Новая форма сделана и с умом, и с фантазией, и с высоким качеством. Большая благодарность Фонду за эту помощь — иначе все бы осталось в мечтах. Уверен, что сотрудники заслужили такое отношение своей активной работой в сложный период пандемии», — делится главный врач Центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов.

Новая форма полностью сшита из российских тканей, при этом фирменный темно-синий цвет, светоотражающие полосы и шевроны были сохранены. Стоимость всех комплектов около 10 млн рублей.

«Учредители Фонда постоянно поддерживают врачей нашего региона. Мы пережили пандемию, но врачебные подвиги на этом не закончились, и наша задача быть рядом с теми, кто эти подвиги совершает», — комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Кроме повседневной работы, в этом году врачам предстоит работа на Международном фестивале университетского спорта и большой Общероссийской конференции по медицине катастроф.