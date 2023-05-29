Обсуждение ограничений на продажу алкоголя в заведениях в жилых домах взволновало бизнес

29 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Обсуждение ограничений на продажу алкоголя в заведениях в жилых домах взволновало бизнес

Обсуждение депутатами Госдумы новых ограничений на продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах встревожило бизнес, пишет "Коммерсантъ".

Газета ссылается на письмо президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игоря Бухарова в комитет ГД по экономической политике.

В письме отмечается, что бизнес понимает озабоченность государства организациями, "использующими лазейки в законе для продажи алкоголя". Но в жилых домах находится около 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита.

В письме указывается, что дополнительные ограничения в основном несут риски для честных участников рынка, которые не вызывают претензий у жителей и контрольно-надзорных органов. Кроме того, ФРиО предупреждает, что закрытие заведений общественного питания может негативно сказаться на развитии внутреннего туризма.

Ранее сообщалось, что мера по ограничению продажи алкоголя в так называемых наливайках будет вводиться поэтапно: сначала депутаты Госдумы намерены установить минимальную площадь таких заведений в 50 кв. м, после чего — запретить торговлю спиртным в "наливайках" с 22:00 до 09:00.

Также стало известно, что в России могут наделить субъекты правом запрещать продажу алкоголя ночью в "наливайках". Такой проект закона подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов по итогам недавнего поручения спикера Думы Вячеслава Володина.

Теги: продажа алкоголя, заведения общепита, жилые дома


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети