Обсуждение ограничений на продажу алкоголя в заведениях в жилых домах взволновало бизнес

Обсуждение депутатами Госдумы новых ограничений на продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах встревожило бизнес, пишет "Коммерсантъ".

Газета ссылается на письмо президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игоря Бухарова в комитет ГД по экономической политике.

В письме отмечается, что бизнес понимает озабоченность государства организациями, "использующими лазейки в законе для продажи алкоголя". Но в жилых домах находится около 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита.

В письме указывается, что дополнительные ограничения в основном несут риски для честных участников рынка, которые не вызывают претензий у жителей и контрольно-надзорных органов. Кроме того, ФРиО предупреждает, что закрытие заведений общественного питания может негативно сказаться на развитии внутреннего туризма.

Ранее сообщалось, что мера по ограничению продажи алкоголя в так называемых наливайках будет вводиться поэтапно: сначала депутаты Госдумы намерены установить минимальную площадь таких заведений в 50 кв. м, после чего — запретить торговлю спиртным в "наливайках" с 22:00 до 09:00.

Также стало известно, что в России могут наделить субъекты правом запрещать продажу алкоголя ночью в "наливайках". Такой проект закона подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов по итогам недавнего поручения спикера Думы Вячеслава Володина.